富山湾で蜃気楼が観測された。その鮮明度と長時間続いたことから、地元博物館は最高評価の「Aランク」と判定した。橋の上に大きな“ひし形”富山・魚津市でカメラが捉えたのは、富山湾の向こうに見える橋の上の光景。つぶれたひし形のような不思議な形が浮かんでいる。時間がたつと“ひし形”は大きくなり、橋とつながった。海面の空気が“春の風物詩”生み出すこれは、26日に観測された春の風物詩・蜃気楼だ。地元の博物館は、今