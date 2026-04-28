美容家で元女優の君島十和子さん（59）の長女で、元宝塚歌劇団で女優の君島憂樹が28日、自身のインスタグラムを更新し、29歳の誕生日を迎えたことを報告した。27日に誕生日を迎えた憂樹は「It's my birthday」とつづり、白の肩出しのワンピース姿にティアラ、サングラスを着けてバースデーケーキの前でポーズを決めるショットをアップ。自身と十和子さん、父の君島明さん、インフルエンサーとして活動する妹の君島幸季（みゆ