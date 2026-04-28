2日目、特別デートに行ったメンバー以外は動物園へ。りおは、ゆうひを2ショットに誘い「俺のことも考えてほしい」とアピールし続ける。そんな中、新たにはるめが「第一印象から気になってて…」とりおに告白。女子3人から追われる展開に、お調子者のりおは「結構モテてるんですよ」と浮かれスタジオが突っ込むシーンがあった。【映像】モテ過ぎてパニックになる高3男子（実際にモテてる様子も）毎週月曜日よる9時から放送中のA