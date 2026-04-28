青森県八戸市で28日未明、住宅が全焼する火事があり、2人の遺体が見つかりました。28日午前1時20分ごろ、八戸市櫛引で「火が見える」「炎が見える」などの通報が相次ぎました。消防車など12台が出動し、火は約3時間後に消し止められましたが、火元の住宅が全焼しました。この火事で、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかりました。この家に住む83歳の母親と50歳の娘と連絡が取れていないことから、警察は見つかった遺体はこの親