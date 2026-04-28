日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜後10：00）が28日に放送され、街頭インタビューで、コブクロの黒田俊介（49）が登場。スタジオが騒然となる一幕があった。【画像】コブクロ・黒田俊介、街頭インタビューでばったり！この日は、「全国のご当地問題を調査した件」という企画を実施。国の調査で「何に使ったかわからない支出」が堺市が1位だったことについて、街のさまざまな人にインタビューを実施した。VTRの冒頭