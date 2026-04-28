山口茜バドミントンの団体世界一を決める国・地域別対抗戦、女子ユーバー杯と男子トマス杯は27日、デンマークのホアセンスで1次リーグが行われ、女子B組の日本はマレーシアを4―1で下し、3戦全勝の同組1位で準々決勝進出を決めた。シングルスで山口茜（再春館製薬所）らが勝ち、ダブルスで福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組が白星を挙げた。男子B組で日本はイングランドに5―0で勝って開幕2連勝。シングルスの沖本