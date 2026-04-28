タレントの岡田美里（64）が27日、自身のインスタグラムを更新。次女で女優の堺小春（32）との母子ショットを公開した。「今日は舞台がオフで東京に戻ってきた小春と、後半の大阪、岩手、名古屋、宮城の舞台の無事を祈るために日枝神社にお詣りしました」とつづり、小春とのツーショットお参りショットを披露した。「赤坂虎屋でランチして、ニューオータニの日本庭園をお散歩してお茶を飲み束の間のお天気を楽しみました」と