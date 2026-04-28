アメリカのオープンAIはAIモデルをマイクロソフトに独占的に提供する契約を終了すると発表しました。他のIT企業を通じた事業拡大が可能となります。マイクロソフトは2019年からオープンAIに巨額投資などを行う代わりに、自社のクラウドサービス「アジュール」を通じて、オープンAIのAIモデルを独占的に提供できる契約を結んできました。27日、両社は契約を改定し、独占契約を終了すると発表しました。マイクロソフトは引き続き、オ