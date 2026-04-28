ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで日本初の金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと、三浦璃来選手と木原龍一選手が引退会見を開き、「オリンピックが終わった時点で、世界選手権欠場を決めていて、引退することを決めていました。」と話した。三浦選手は白のスーツ、木原選手はグレーのスーツ姿で会見に臨んだ。冒頭で花束を渡されると、報道陣からも拍手が湧いた。また話し始める前に木原選手が感極まっ