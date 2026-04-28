フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”ペアが28日、引退会見を行った。17日、SNSで引退を表明していた2人は、改めて会見で引退の理由などを説明。会見早々、三浦が冒頭の挨拶をしたところから、既に木原が涙を流したシーンがあり、三浦が「泣かないでー！」と声をかける場面があった。【映像】涙する木原をフォローする三浦“りくりゅう”ペアは、金メダルを