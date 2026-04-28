◇ア・リーグブルージェイズ0−5レッドソックス（2026年4月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、レッドソックス戦に「4番・三塁」で先発出場したが、3打数無安打に終わった。2回右飛、5回三ゴロ、7回は中飛に倒れた。チームも相手投手陣の好投の前に零敗を喫した。5回は鋭いライナー性の打球を放ったが、三塁手の横っ飛びの美技に阻まれた。これで2戦連続の無安打。2戦ぶりの