とちぎテレビ ５月１０日に東京・両国国技館で初日を迎える大相撲夏場所の番付が２７日発表され、宇都宮市出身の若ノ勝関が、東の前頭１６枚目となり初の幕内入りを果たしました。 （若ノ勝関）「いろいろな人から『おめでとう』『頑張ってね」とメッセージを頂きました。憧れの土俵でもあるので情けない相撲は取れない。見ているお客さんに拍手をもらえるような相撲を取っていきたいです」 若ノ勝関は宇都宮市出