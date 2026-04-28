栃木県宇觥宮市の住宅で母親とみられる遺体を遺棄したとして、62歳の女が逮捕されました。逮捕された宇都宮市今泉町の無職、森田智江美容疑者（62）は、2025年の11月下旬ごろから2026年4月27日までの間、自宅に女性の遺体を遺棄した疑いがもたれています。遺体は森田容疑者の母親とみられ、27日午後1時ごろ市から母親の安否確認の110番通報が入り、警察が駆け付けたところ、住宅内で女性の遺体が見つかりました。森田容疑者