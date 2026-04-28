ライバー、シンガー・ソングライターとして活動する芸能事務所SYC PROJECT代表のすみれが28日までにXを更新。小腸に見つかった「粘膜下腫瘍」の摘出手術を終え、退院したことを報告した。すみれはアップした文書で「ちょうど2ケ月間の入院生活を終えて退院しましたことをご報告いたします」と伝え、ファンや関係者に感謝。「入院期間がここまで長くなりましたのは、粘膜下腫瘍の切除は成功したのち、術後の合併症としての腸管浮腫