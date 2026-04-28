女性ロックバンド「赤い公園」や、「THE 2」のメンバーとして活躍したドラマー歌川菜穂（33）が28日までにインスタグラムを更新。移住先から帰京したことを報告した。歌川は24年3月の投稿で、甲信越地方に移住したことを報告していたが、「そういえばこの春、東京に戻りました」と切り出し、「親になってから一つ一つの選択が重くなって、何を選んでも、息子は今とこれから幸せだろうかとぐるぐる考えてしまうけど何事もトライアン