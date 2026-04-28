「35秒」が目安？ 知られざる遮断時間のルールと安全を守る計算の秘密電車が近づくと鳴り出す踏切。警報灯が点滅し、遮断機がゆっくりと下りてきますが、このタイミングには国が定めた細かな基準があります。【まもなく廃止】山手線唯一の踏切を写真で見る遮断機のある踏切では、警報の開始から遮断動作の終了まで「15秒を標準（10秒以上）」、遮断動作の終了から列車等の到達まで「20秒を標準（15秒以上）」とされています。