ロハスがチームの好スタートの要因を語った(C)Getty Imagesドジャースのデーブ・ロバーツ監督とベテランのミゲル・ロハスは、チームが今季好スタートを切った最大の要因が先発投手陣にあると考えていると、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じた。【動画】左中間席へ待望の一発！大谷翔平、12試合ぶりの6号アーチをチェック同メディアは「ドジャースの先発陣の防御率は2.79でメジャー全体1位。投球回数でもナ・リ