日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２８日、北海道・旭山動物園が夏営業の開演時期を５月１日に延期すると発表したことを報じた。同動物園を巡っては３０代の男性職員が動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄して数時間にわたって燃やしたと供述しているが逮捕はされていない。ＭＣの武田真一アナウンサーは「この職員の供述通りだとすると本当に残酷な事件だと思いますし、胸が苦しくな