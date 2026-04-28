ことしに入って確認されたはしかの患者数は362人にのぼり、去年同時期の4.3倍以上となっています。厚生労働省によりますと、はしかの患者は今月19日までの1週間で、全国で57人確認されました。ことしの累計は362人にのぼり、去年の同じ時期の4.3倍以上となっています。19日までの1週間で新たに報告されたのは、東京都で40人と最も多く、次いで鹿児島県で6人、神奈川県で4人などとなっています。はしかは感染力が非常に強く、免疫が