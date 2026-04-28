ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。引退の決め手を聞かれ、三浦は「今シーズン前から引退するかもしれない気持ちを持ちながら滑っていた。（ミラノ五輪で）ショートプログラムで５位スタートになってしまった時には、このままでは終われない、もう４年やるかとの話もあった。（金メダ