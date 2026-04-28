TOMORROW X TOGETHER（TXT）の新アルバム「7TH YEAR」のタイトル曲「Stick With You」が、韓国の主な音楽番組をすべて制覇して5冠となった。韓国メディアが報じた。公営放送2局のMBC（2つの音楽番組）とKBS、SBSの代表音楽番組と、地上波全3局を制した。音楽専門チャンネルMnetでも1位になった。26日のSBSで1位が確定し、地上波グランドスラムを達成し「今回の活動で5度の賞をもたらしてくれたMOA（モア、公式ファン名）のみなさん