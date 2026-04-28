ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。冒頭に、２人であいさつ。三浦があいさつを始めると、木原が号泣。三浦が「泣かないで、泣かないで」と笑顔でなぐさめた。金メダルを獲得したミラノ五輪では、ショートプログラム（ＳＰ）でまさかの５位発進。リフトでミスが出て、ＳＰ後と翌日の