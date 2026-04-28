ファミリーマートは4月28日、プライベートブランド「ファミマル」から、バリスタ粕谷哲氏と共同開発したチルドカップコーヒー「カフェインレス カフェラテ」(228円)を全国のファミリーマートで発売する。「カフェインレス カフェラテ」(228円) ※写真はイメージ同社と粕谷哲氏は、2020年2月からタッグを組み、「FAMIMA CAFÉ」のカウンターコーヒーを共同開発している。今回、粕谷氏と共同開発したカフェインレスタイ