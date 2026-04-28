お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、27日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。テレビ番組でヒールを演じる理由を語った。MEGUMIから「めちゃくちゃハート強そうですよね」と印象を伝えられると、久保田は「打たれ強くなりましたね。1回2回たたかれるとか全然へでもないですね」と炎上は気にならない様子。続けて「今までひどかったのは『逃走中』でしたね。HIKAKINさんとか