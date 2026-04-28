ファミリーマートは4月28日、豚骨ラーメン店「ぎょらん亭」が監修した商品3種類を九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。ぎょらん亭監修「濃厚豚骨ラーメン」(292円)、「チャーハンおむすび」(240円)、「ばくだんむすび」(390円)○「ぎょらん亭」の味が気軽に楽しめる昭和21年創業のぎょらん亭は、ラーメン激戦区である北九州において、伝統の製法