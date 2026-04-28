「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」(群馬県利根郡)は5月11日から、高山植物のアートで彩られた特製ゴンドラ「ボタニカルゴンドラ」を運行する。ボタニカルゴンドラでの滞在風景谷川岳は、その峻険な地形や特異な地質から100種類以上の高山植物を春から楽しむことができる。ホソバヒナウスユキソウやジョウシュウアズマギクといった希少な植物をはじめ、カタクリ、ミズバショウ、シラネアオイといった品種が谷川岳を彩る。春を象徴す