女優コ・ジュンヒが、ラグジュアリーブランド「HERMES（エルメス）」のバッグコレクションを公開し、注目を集めている。コ・ジュンヒは自身のYouTubeチャンネルを通して、母親とシェアしている数十個に及ぶエルメスのバッグを紹介し、それぞれのバッグにまつわる特別な思い出や購入のコツを共有した。【写真】コ・ジュンヒの「性接待」疑惑とは？コ・ジュンヒは購入のコツについて、「エルメスは欲しいからといって買えるものじゃ