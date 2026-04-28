ラッパーのJerry.K（本名キム・ジニル）さんが、悪性脳腫瘍との闘病の末、この世を去った。4月27日、遺族によると、Jerry.Kさんは悪性脳腫瘍である膠芽腫により約2年間闘病した末、亡くなった。享年42歳。【写真】知人をバットで殴打、奇行多数のラッパーが死去音楽評論家のカン・イルグォンは自身のSNSで訃報を伝え、「脳腫瘍で闘病中という知らせは聞いていたが、突然のことはどうしようもない。気持ちが複雑だ。どうか安らかに