【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7】 4月28日16時より予約開始 2027年2月 発送予定 価格：12,100円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月28日16時より予約受付を開始する。発送は2027年2月を予定し、価格は12,100円。 本商品は映画「アギト&#