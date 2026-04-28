岡山県庁 60歳以上を中心としたスポーツと文化の祭典「ねんりんピック」が2030年に岡山県で初めて開催されることになりました。 「ねんりんピック」は60歳以上の高齢者を中心とするスポーツの交流大会です。文化交流や健康福祉機器展など幅広い世代が楽しめる総合的な祭典で、1988年から各都道府県で開催されています。 これまで開催された県では、選手や監督らが約1万人、応援などを合わせると約60万人が訪