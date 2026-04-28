母の日に“ありがとう”の気持ちを甘く華やかに届けたいなら、タカノフルーツパーラーの期間限定パフェに注目です。2026年5月10日（日）まで、花束をモチーフにした「母の日」限定パフェ全9種類が登場。旬のフルーツをたっぷり使った華やかなビジュアルは、特別な日のティータイムにぴったり♡お母さんとのお出かけや、自分へのご褒美にもおすすめです。 花束みたいに華やかな母の日限