4人組ガールズロックバンド「うたたねzzz」が28日までに公式サイトを更新。5月7日をもって解散することを発表した。公式サイトでは「2026年5月7日をもって、うたたねzzzとしての活動を終了し、グループを解散することとなりました」と発表。「2024年10月25日のデビューライブより、応援してくださるファンの皆様、関係者の皆さまに支えられ活動を続けることができました。幾度も話し合いを重ね、それぞれが自分の進むべき方向性を