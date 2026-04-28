片山さつき財務相は28日の閣議後記者会見で、飲食料品の消費税率ゼロで影響を受ける外食や農業を念頭に「手当て、寄り添いが必要ということは認識として当然ある」と述べた。具体的な手法には言及しなかった。消費税減税を話し合う「社会保障国民会議」の聞き取りで、こうした業界から収益減を不安視する声が相次いでいた。減税に伴うレジの改修期間を巡っては、税率ゼロに変更すると最長1年程度かかる一方、1％など低率であれ