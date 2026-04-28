孫と過ごす時間は、多くの祖父母にとってかけがえのない喜びです。しかし、それが“たまに”ではなく日常的に続くようになると、体力は少しずつ奪われていき、生活リズムも変化し、また家計にも少なからず影響が出ます。総務省統計局『家計調査報告〔家計収支編〕2025年（令和7年）平均結果の概要』によれば、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の可処分所得は月22万1,544円、消費支出は26万3,979円で、平均すると月約4.2万円の赤字です