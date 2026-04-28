島根県大田市の温泉津（ゆのつ）温泉は、1300年以上の歴史を誇る山陰屈指の湯治場です。かつては石見銀山の銀の積出港として栄え、その歴史的な町並みは世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」の構成資産にも含まれています。泉質は、ナトリウムー塩化物泉などで、泉温は47〜50度と高めなのが特徴です。源泉は、狸が傷を癒やしたという伝説がある「元湯」と、明治時代の地震で湧き出した「薬師湯」の2つがあり、どちらも成分が