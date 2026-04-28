女優の由美かおるさん（75）が京都駅で偶然出会った有名人とのツーショット写真を披露し、ネット上で話題になっています。【写真】プライベートでも超ミニ！京都駅で再会…記念のツーショット（実際の写真）由美さんは4月23日、自身のインスタグラムを更新。「な、なんと、40年ぶりに偶然にお会いしました！綾小路きみまろさんです」と伝え、漫談家の綾小路きみまろさんと出くわしたことを報告。「京都駅でお互いにえ〜っと