「巨匠に敬意を表する：ダ・ビンチからカラバッジョへ――イタリアルネサンスの名作展」が4月28日から8月28日まで、北京市内の中国美術館で開催されます。今回の特別展にはイタリアルネサンス期の芸術の巨匠20人以上による傑作36点が集結します。ダ・ビンチ、ミケランジェロ、ラファエロのルネサンス三大巨匠の代表的な傑作が同時公開されます。さらにルネサンス期の各流派の傑作が展示され、この時期における芸術が発展した経緯や