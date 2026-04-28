俳優の奥菜恵さんは4月27日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚が際立つショットを公開しました。【写真】奥菜恵の美脚「綺麗すぎる」奥菜さんは「〜Web LEON vol.3〜」とつづり、2枚の写真を投稿。スパンコール素材のミニ丈ワンピースに、ニーハイブーツを合わせたコーディネートです。絶対領域があらわになっており、その美しさに目を奪われます。2枚とも大人の色気が漂うショットです。コメントでは「かっこよさの中にかわいさ