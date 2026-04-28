タレントつるの剛士（50）が28日までにXを更新。アジア唯一のMETALLICA公認トリビュートバンドとして知られるHATTALLICAのリーダーでギタリストのKirz Hammettさんが亡くなったことを受け、追悼した。メタルバンド「CICADAS（シケイダス）」のボーカル・ギターとしても活動し、HATTALLICAメンバーと親交のあるつるのは、「丁度、カーズンのお見舞いに行く日程をヒロくんと調整していたその翌日に、ヒロくんから耳を疑うような一報