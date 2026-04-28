◇ア・リーグレッドソックス5−0ブルージェイズ（2026年4月27日トロント）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は27日（日本時間28日）、ブルージェイズ戦でベンチスタートとなり、そのまま出場なしに終わった。チームは5−0で快勝した。吉田は24日（日本時間25日）のオリオールズ戦に「3番・DH」で先発出場し4打数1安打。それ以来3戦連続出場がない。25日（同26日）にコーラ監督と主要コーチ5人が電撃解任された。ト