記者会見する木原官房長官＝28日午前、首相官邸木原稔官房長官は28日の記者会見で、高市早苗首相が5月1〜5日にベトナムとオーストラリアを訪問すると発表した。海洋進出や経済的威圧を強める中国を念頭に、安全保障や経済など幅広い分野で連携強化を図りたい考えだ。木原氏は、両国との関係強化に関し「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）の実現に向けて極めて重要だ」と強調した。