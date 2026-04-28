【ナイロビ共同】ロイター通信は27日、南アフリカ政府が人工知能（AI）の活用に向けた政策草案を撤回したと報じた。参考資料にAIが生成した架空の論文が含まれていたことが判明した。マラツィ通信・デジタル技術相は「受け入れがたい失態だ。AIの使用に警戒心を持つべきだ」と釈明した。南アメディアによると、今月10日に正式公表された草案では、国家AI委員会や教育センターを設置してAIの利用拡大を進めるとしていた。監視機