世界的ロックバンド、メタリカのギタリスト、Kirk Hammett（カーク・ハメット）が28日までにインスタグラムを更新。自身らが公認するトリビュートバンド「HATTALLICA」（ハッタリカ）のギタリスト、Kirz Hammett（カーズ・ハメット）さんの訃報を受け、追悼した。カークは、カーズさんと笑顔でポーズを決めたツーショットをアップ。「深い悲しみとともに、Kariz HammettことKazuaki Kanetoyo氏のご逝去を悼みます。才能あふれるミ