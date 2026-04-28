【ワシントン＝栗山紘尚】英国のチャールズ国王夫妻は２７日、米ワシントンに到着し、国賓訪問を開始した。米国のトランプ大統領は英王室に好感を抱いており、対イラン軍事作戦を巡ってぎくしゃくする米英関係の修復につながるかどうかが注目される。国王の米国訪問は２０２２年の即位後初めて。７月の米国建国２５０周年を前に、両国間の幅広い分野での協力を確認する。国王は２７日、カミラ王妃と共に、ホワイトハウスでト