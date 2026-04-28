お笑い芸人のやす子が２７日深夜放送の「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）に出演し、好感度芸人の苦悩を語った。番組では「芸人と好感度の代償ＳＰ」と題してやす子、「ぺこぱ」の松陰寺太勇、「コット」のきょんの３人がトークを繰り広げた。やす子は約１４万円の高級ブランドの財布を購入したが「こんなに高い財布を使ったら世間から嫌われてしまうんじゃないか」と心配になり、使えずに金庫にしまっているという。好感