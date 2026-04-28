ドジャースの大谷翔平投手（３１）の今季の目標はワールドシリーズ３連覇だ。一方、個人記録で注目されているのが、まだ手にしていない投手の勲章、ナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞できるかどうかだ。米スポーツサイト「スポーティング・ニュース」は２７日（日本時間２８日）に「大谷はサイ・ヤング賞投票で上位に入るだけでなく、受賞する現実的なチャンスがある」と候補として認められていると報じた。同サイトは開幕から