◆米大リーグブルージェイズ０―５レッドソックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・レッドソックス戦に「４番・三塁」で先発出場。３打数無安打で２試合連続ノーヒットに終わり、打率２割２分２厘となった。チームは２安打完封負けで連勝は２で止まった。この日のレ軍先発はＷＢＣベネズエラ代表で、準々決勝進出の日本戦に先発