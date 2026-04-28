三井不動産とRelicは業務提携を締結し、柏の葉スマートシティにて新産業創造に向けたアクションブランド「CO-GROWTH」を展開する。CO-GROWTH柏の葉スマートシティという街単位の共創環境(ハード/コミュニティ)と、新規事業開発機能(ソフト/プログラム)を完全に統合し、事業化までの一気通貫の仕組みを実装する国内でも先進的な取り組みとなる。これに伴い、公民学で街づくりを推進するUDCK タウンマネジメントの中に、柏の葉スマー