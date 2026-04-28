フォースアウトが成立するのは塁が埋まっているとき！ 塁が埋まっているときフォースアウトが成立 満塁やランナー 一・二塁など塁が埋まっていて、バッターがゴロを打った結果、野手が走者か塁に触球してアウトにすることをフォースアウトという。 出典：『少年野球 スコアのつけ方』監修/一般社団法人 日本野球機構(NPB)