ゆめタウン高松で伝統的ものづくりを体験 高松市とゆめタウン高松（高松市三条町）が4月29日～5月1日、地域の伝統工芸品を身近に感じてもらうワークショップを開催します。 ゆめタウン高松の中央広場に高松市内の職人や工房が集まり、来場者がものづくりを体験できます。（有料・定員制）。 「さざなみ漆器」による彫漆キーホルダー作り（4月30日・5月1日限定2000円～）、「中山石材工